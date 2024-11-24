Aydın'da Üreticiler Zorda, Hasat Yarıda Kaldı: Günlük 3 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytin hasadı yapan Esma Doğan, günlük 3 bin lira yevmiye teklif etmelerine rağmen çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti. Zeytinin zahmetli üretim sürecine dikkat çeken Doğan, işçi eksikliğinin hasadı olumsuz etkilediğini söyledi.

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Aydın'da Üreticiler Zorda, Hasat Yarıda Kaldı: Günlük 3 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyor

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına sahip illerinden biri olan Aydın’da zeytin hasadı devam ediyor. Germencik’in Moralı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte zeytin toplayan Esma Doğan, kuraklık ve emek yoğun süreç nedeniyle zeytin üreticilerinin zorluk yaşadığını ifade etti. Doğan, zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını, işçi eksikliği nedeniyle bu sürecin iki ayı bulacağını söyledi.

"ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Doğan, özellikle zeytin silkme makinesiyle çalışacak işçi bulamadıklarını belirterek, “Makine bizden olmasına rağmen kullanacak işçi yok. Günlük 3 bin lira yevmiye teklif ediyoruz, ancak işçiler birkaç gün çalışıp bir daha gelmiyor. Toplama işçilerine de 1.500 lira ödüyoruz, yine de talep yok. Rekoltemiz yüksek olsa bile hasadı tamamlayacak işçi bulamıyoruz” dedi.

Aydın'da Üreticiler Zorda, Hasat Yarıda Kaldı: Günlük 3 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyor - Resim : 1

KURAKLIK VERİMİ ETKİLEDİ

Kuraklığın zeytin rekoltesine etkisine dikkat çeken Doğan, sulama yapılan ağaçların iyi ürün verdiğini ancak sulanmayan alanlarda zeytinlerin olgunlaşmadığını vurguladı. Yağışların ardından ürünlerin bir nebze toparlandığını ifade eden Doğan, hasada engebeli arazilerden başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Dağlık alanlarda zeytin toplamak oldukça zor. Örtü serip zeytinleri çırpmak, yere düşenleri toplamak büyük emek gerektiriyor. Zor şartlara rağmen tek tek topladığımız zeytinleri işleme tesislerine ulaştırıyoruz. Ancak bu yıl zeytinyağı fiyatlarının düşük olması emeğimizi karşılamıyor.”

Aydın'da Üreticiler Zorda, Hasat Yarıda Kaldı: Günlük 3 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyor - Resim : 2

"ZEYTİNİN FİYATI EMEĞİ KARŞILAMIYOR"

Zeytinyağı fiyatının borsada litre başına 150 lira olduğunu belirten Doğan, bu fiyatın üreticiyi memnun etmediğini dile getirdi. Doğan, “Zeytinyağı sofraya gelene kadar büyük zahmet gerektiriyor. Ancak fiyatlar, bu emeğin karşılığını vermekten çok uzak. Üretici bu yıl fiyatlar nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor” dedi.

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Kaynak: İHA

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