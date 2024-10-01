Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı

Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Küçük idaresindeki 09 SR 788 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 09 YE 929 plakalı araçla Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri Kavşağı'nda çarpıştı.

Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla otomobil dışına çıkarılan Salih Küçük, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçtaki 2 çocuk da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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