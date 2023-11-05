Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Son Güncelleme:
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız
Balıkesir’de orman yangını Balıkesir’de orman yangını
Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım
Dilan ve Engin Polat tutuklandı: "Oğlum sana kim bakacak" Dilan ve Engin Polat tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu Eski eşinin programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir? CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
İlk açıklama geldi: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa böyle veda etti Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa böyle veda etti
Sahte mesaj skandalı: CHP İstanbul İl Başkanı adına İstanbul delegelerine mesaj atıldı Sahte mesaj skandalı: CHP İstanbul İl Başkanı adına İstanbul delegelerine mesaj atıldı