Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan başka illere sahte zeytinyağı gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, sahte yağları bir akaryakıt istasyonunda şehirler arası yolcu otobüsüne yükleyen O.B. (20) ve H.Ç. ile başka illere götürmek üzere bir kamyona yükleyen C.K'yi (31) yakaladı.

Operasyonda, 8 ton 340 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Şüphelilere 1 milyon 598 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA