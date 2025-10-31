Aydın’da Sahte Ürün Operasyonu! Tam 30 Tonluk...

Aydının Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Aydının Kuyucak ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev ve depoya operasyon yaptı.

Operasyonda 30 ton sahte toz deterjan, ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi ele geçirildi. Suça ilişkin gözaltına alınan Y.K. (32) ve M.B. (43) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

