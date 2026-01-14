Aydın'da Özel Kreşte Çocuklara Şiddet Skandalı! 3'ü Öğretmen 6 Kişiye Dava Açıldı! Dehşet Anları Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2024 yılı mart ayında ortaya çıktı. Grup sorumlusu olarak görev yapan öğretmen Ayça Çimen ile çocuk bakıcısı Buse Girgin'in, çocuklara yönelik sert ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Kreşe giden çocukların ev ortamında sergiledikleri farklı davranışlar üzerine durumdan şüphelenen aileler, çocuklarıyla pedagog eşliğinde görüşmeler yaptı. Görüşmelerde çocukların, kreşte görevli personelin kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarını anlattıkları belirtildi.

Bunun üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, görevlilerin çocukları ortak alanlarda iterek yere düşürdükleri ve sert davranışlarda bulundukları görüldü. Aileler, elde edilen görüntülerin ardından mağdur 8 çocuktan 6'sının ailesi savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında cezai işlem uygulanan kreş, ailelerin çocuklarının kayıtlarını almasının ardından eğitim faaliyetlerine son verdi.

Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından, kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, kurum müdürü Anıl Yelmen, kurum müdür yardımcısı ve psikolog Beyza Tunca Mutlu ile hareket koordinasyon ve jimnastik öğretmeni Cemile Yegül'ün; sınıf öğretmenleri Ayça Çimen ve Buse Girgin'in 2-3 yaşlarındaki çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet eylemlerine tanık olmalarına ya da velilerin ihbarı üzerine bu durumu öğrenmelerine rağmen yetkili makamlara bildirimde bulunmadıkları iddia edildi. Şüphelilere 'suçu bildirmeme' suçlaması yöneltildi.

MAĞDUR AİLENİN ANLATIMI

Mağdur ailelerden İlhan ve Dilara Evin çifti, çocukları Atlas Evin ve Aslan Evin'in Temmuz 2023'ten itibaren söz konusu kreşte eğitim görmeye başladığını, Kasım 2023'te sınıf öğretmeni Ayça Çimen'in çocuklara yönelik şiddet ve eziyet içeren davranışlarda bulunduğunu öğrendiklerini belirtti. Evin, durumu kuruma bildirmelerine rağmen uzun süre herhangi bir önlem alınmadığını, Aralık 2023'te çocuklarının tekrar şiddete maruz kaldığını fark etmeleri üzerine kamera görüntülerini izlediklerini söyledi. Görüntülerde öğretmen Ayça Çimen'in çocuklara 'çelme takma, yere çarpma, kolundan tutup yere atma' gibi şiddet içerikli eylemlerde bulunduğunu gördüklerini ifade eden Evin, bu davranışların farklı zamanlarda ve sistematik şekilde tekrarlandığını öne sürdü.

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

Savcılığın soruşturmasının ardından iddianame hazırlandı. Ayça Çimen ve Buse Girgin'in görev yaptıkları süre boyunca sorumlulukları altındaki çocuklara yönelik disiplin yetkisini aşarak sistematik biçimde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladıkları belirtildi. İddianamede, çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf içinde yapılması, ceza duvarı oluşturularak psikolojik baskı kurulması gibi çok sayıda eylem ayrıntılı şekilde yer aldı. Bu eylemlerle çocukların bedensel ve ruhsal açıdan zarar gördüğü, aşağılandığı ve 'çocuğa karşı eziyet' suçunun işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

CEZALANDIRILMASI İSTENEN ŞÜPHELİLER

Savcılık, Ayça Çimen ve Buse Girgin'e çok sayıda çocuğa eziyet suçunun yanı sıra kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, kurum müdürü Anıl Yelmen, müdür yardımcısı ve psikolog Beyza Tunca Mutlu ile öğretmen Cemile Yegül'ün de 'suçu bildirmeme' suçundan yargılanmasını talep etti. Toplanan deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi. Dava Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

