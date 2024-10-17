Aydın'da Otomobille Çarpışan Motorcu Öldü
Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Açıkyer (52) idaresindeki 09 ACD 916 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta M.O.A'nın kullandığı 35 ALA 241 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Açıkyer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Açıkyer'in cansız bedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA