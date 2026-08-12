Aydın'da Orman Yangını Çıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

HAVADA VE KARADA MÜCADELE EDİLİYOR

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA-İHA

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