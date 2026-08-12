Aydın'da Orman Yangını Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

HAVADA VE KARADA MÜCADELE EDİLİYOR

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA-İHA