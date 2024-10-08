Aydın'da Minibüs ile Çekici Çarpıştı: Yaralılar Var

Aydın'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen çekici ile minibüsün çarpıştı. Kazada üç kişi yaralanırken, jandarma inceleme başlattı.

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Aydın'da Minibüs ile Çekici Çarpıştı: Yaralılar Var

Aydın'ın Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi girişinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yeşil ışıkta Ortaklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir minibüs, karşı şeritten ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve mahalleye dönüş yapan çekiciye çarptı.

Minibüste bulunan sürücü ve iki yolcu kazada yaralandı. Çekicinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan çekici sürücüsü ise kısa sürede yakalandı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Trafik kazası
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