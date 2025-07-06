Aydın’da Kavurucu Sıcak Sonrası Sokaklarda Kimse Kalmadı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Aydın’da etkili olan sıcak hava dalgası, kent yaşamını da olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Aydın’da Kavurucu Sıcak Sonrası Sokaklarda Kimse Kalmadı
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5-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Aydın il merkezinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih ederken, kentteki cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.

Gündüz saatlerinde alışveriş yoğunluğuyla bilinen pek çok işlek nokta sessizliğe büründü. Uzmanlar; yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Güneş çarpması riskine karşı gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların hava durumuna ilişkin gelişmeleri takip etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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