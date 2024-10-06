Aydın'da Jandarma Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'da Jandarma Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Aydın’ın Germencik ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan; Y.Y., L.P.Ç., B.K., A.A., A.F.A., B.K., O.M., C.B. ve A.Ş. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan O.M., C.B. ve Y.Y., isimli şüphelilerden muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, birer adet öğütme ve sarma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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