Aydın'da İncir Ağacı Sayısı 7 Milyonu Aştı

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başlarken, Türkiye pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da üreticileri hasat telaşı sardı. Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken başlarken, arazilerde yapılan incelemelerde devam ediyor.



Kanlı balsıra, incir sineği gibi zararlılardan korunması adına mücadele çalışmaları devam ederken, Aydın’da incir ağaçlarının varlığı da artmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan son sayımlara göre, il genelindeki incir ağaçlarının varlığı 7 milyonu aştı.

Kaynak: DHA