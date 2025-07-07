Aydın’da İki Firari Yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan iki şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, Yağma ve Hürriyetinden Yoksun Kılma suçları kapsamında şüphelilere yönelik Nazilli Asayiş Büro Amirliği, İl Asayiş Büro ekipleri ve İl Özel Harekat Ekipleri ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu S.O.ve Ü.K isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA