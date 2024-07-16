Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Aydın'da iki fabrika alevlere teslim oldu. Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında 5. güne girilirken, bir yangın haberi de ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden geldi.

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Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Aydın'da iki fabrika yanıyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında 5. güne girilirken, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposu da alevlere teslim oldu.

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 1
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 2

Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 3

Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın 5 gündür söndürülemedi. Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 4

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15’ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 5

Aydın'da İki Fabrikada Korkutan Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 6

Kaynak: Ajanslar

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