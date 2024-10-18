Aydın'da Hırsızlıktan 3 Kadın Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmandaki iki evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.K, A.U. ve Z.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerdeki aramada 70 bin lira ve kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen plastik aparatlar ile tornavida ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: İHA