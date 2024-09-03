Aydın'da Halk Sağlığı Haftasında Vatandaşlar Bilgilendirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda stantlar kurarak vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetlerini tanıttı.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara sağlık konusunda bilgilendirmeler yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri, beslenme danışmanlığı ve boy-kilo ölçümü, kanser taramaları, kronik hastalıklar, şeker ve tansiyon ölçümü, ilk yardım ve yabancı cisim çıkarma eğitimi, organ bağışı, anne sütü, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı ile ağız ve diş sağlığı konularında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, katılımcılara broşürler dağıtılarak sağlık farkındalığı oluşturuldu.



Etkinliğe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Selman Özmen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Destek Hizmetleri Başkanı Av. Hasan Uyar, sağlık personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA