Aydın'da Güneşli Hava Sahile Akın Ettirdi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzerek vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı Kuşadası'nda, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen turistler ile bazı vatandaşlar, mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillere gitti.

Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı. Öte yandan doğayla iç içe keyif yapmak isteyenler ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koylarında yüzmeyi tercih etti.

Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Kaynak: AA