Aydın'da Feci Kaza! 3 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde M.Z. (50) idaresindeki 09 ALU 068 plakalı cip, Terziler Mahallesi yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.S. (60) ve E.Z. (4) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.S. ve E.Z'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA