Aydın'da evlenme yaşı yükselmeye başladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın nüfusunda ilk evlenme yaşı önceki yıllara göre yükseldi.

Toplam nüfusun 569 bin 291’ini erkekler, 578 bin 950’sini kadınların oluşturduğu Aydın’da 2022 yılı ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 25,4 oldu.

AYDIN'DA GEÇEN YIL 3 BİN 145 ÇİFT BOŞANDI

Aydın’da geçen yıl 3 bin 145 çift boşanırken, 7 bin 777 çift hayatlarını birleştirdi. Önceki yıla oranla 2022’de evlenme sayısı azalırken, boşanma sayısı arttığı görüldü.

TÜRKİYE'DE EVLENME YAŞI 28,2

Evlenme istatistiklerine göre, ülke genelinde ise resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,6 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,2 oldu.

İLK EVLENME YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL TUNCELİ

Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 29,7 yaş, erkeklerde 32,3 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 22,7 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem