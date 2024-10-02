Aydın’da Erken Hasat Başladı! Yılın 12 Ayı Üretim Yapılıyor, Çalıştırılacak İşçi Bulunamıyor

Örgün, tarım sektöründe çocukluğundan beri çalıştığını ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte işleri kolaylaştıran makinelerin sektöre girdiğini vurguladı. Ancak buna rağmen, çalışan işçi bulmanın her geçen gün daha zor hale geldiğini belirterek, "Bir zamanlar insanlar iş bulamayacak diye endişelenirken, şimdi çalışacak işçi bulamıyoruz" dedi.