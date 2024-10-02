Aydın’da Erken Hasat Başladı! Yılın 12 Ayı Üretim Yapılıyor, Çalıştırılacak İşçi Bulunamıyor
Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da, 2025 sezonu için çilek hasadı erken başladı. İklimin ılıman geçmesi nedeniyle yılın 12 ayı üretim yapılabilen Aydın’da, çiftçiler bu yıl tarlaya yaklaşık bir ay önceden indi. Üreticiler, hasadın verimli geçmesini beklerken, iş gücü bulma sıkıntısı ise sektördeki en büyük sorun olarak öne çıkıyor.
Kaynak: İHA
Aydın'da, çilek üretimi her geçen yıl artış gösterirken, havaların henüz soğumamış olmasına rağmen çiftçiler tarlalarını hasada hazırlamaya başladı. Bölge çiftçilerinden Barış Örgün, çilek ekimi için toprak hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Verim, kalite ve fiyatlardan memnunuz. Ancak tarımda çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz. Sektör şu anda Suriyeli işçiler sayesinde ayakta duruyor" dedi.
Aydın’ın pek çok ilçesinde yoğun şekilde çilek üretimi yapılırken, özellikle Aydın Ovası'nda üretim rakımı düşük ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle daha yoğun gerçekleşiyor. Barış Örgün, tarımda çalışacak kişi bulmanın giderek zorlaştığını ifade ederek, "Makineler işleri kolaylaştırıyor, ancak hala yeterli iş gücü yok. Eğer makineler olmasa, Türk tarımı ciddi sorunlarla karşılaşırdı" şeklinde konuştu.
Örgün, tarım sektöründe çocukluğundan beri çalıştığını ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte işleri kolaylaştıran makinelerin sektöre girdiğini vurguladı. Ancak buna rağmen, çalışan işçi bulmanın her geçen gün daha zor hale geldiğini belirterek, "Bir zamanlar insanlar iş bulamayacak diye endişelenirken, şimdi çalışacak işçi bulamıyoruz" dedi.