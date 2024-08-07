Aydın'da Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın'da Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Efeler ilçesine bağlı Terziler ve Eğrikavak mahalleleri arasında kalan Tuğba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Özellikle havadan yapılan sortilerle alevler büyümeden yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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