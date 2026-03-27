Aydın'da Çevre Katliamı: Bir Gecede Yüzlerce İncir ve Zeytin Ağacını Kestiler

Doğa katliamı Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre, köylülere kızan ve tarlalarda alınan ayakkabı izinden bir kişi olduğu belirlenen şahıs, bir gecede köyün çevresinde bulunan 8 kişiye ait yüzlerce dönüm alandaki incir ve zeytin bahçesindeki verimli incir ve zeytin ağaçlarını kesti.

JANDARMA HAREKTE GEÇTİ

Sabah saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, ağaçlarını kesilmiş halde buldu. Manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek, zarar tespit çalışması gerçekleştirdi.

‘8 BAHÇE TAMAMEN YOK OLDU’

Yaşanan olay karşısında ‘şok' olduklarını ifade eden Mersinbelen Mahallesi Muhtarı Mustafa Tosun; "Mahallemizin tarihin görülmemiş bir şey. Biz şok olduk. Zeytin, incir ağaçlarını yukarıdan aşağıya doğraya doğraya gitmiş. Bir gecenin içerisinde bu olay başımıza geldi. Çok zarar var. Yaklaşık 8 bahçe tamamen yok oldu. 4-5 yaşındaki zeytin, incir ağaçları resmen katliam edilmiş" dedi.

‘YAPANI GÖRSEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM’

Bahçesindeki incir ağaçları kesilen Gülperi Aslan, ağaçları zorluklarla yetiştirdiklerini ifade ederek "Direği yıkarak içeriye girmiş. 47 tane incirimizi kesmişler. Kasıtlı olarak yapmışlar. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. İnşallah cezasını çeker, bulunur. Benim çocuklarım bu ağaçları zorla yetiştirdiler. Suları zorla sırtlarında bidonlarla çektiler, suladılar. Ben sıcakta çalıştım. Benim çocuklarım kızıl sıcakta çalıştı. Öyle yaptılar bu bahçeyi. Yazıklar olsun. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış. Bunu yapanların kim olduğunu Allah bilir. Ben gözümle görmedim ama görseydim zaten öldürürdüm. Ya ben onu ya o beni öldürecek" şeklinde konuştu.

‘BÖYLE KATLİAM GÖRMEDİM’

Bunu yapanların bulunmadığı takdirde çok kişinin canını yakacağını iddia eden üreticilerden Zeki Özkan ise "Bahçesi zarar verilen 8 kişiyiz biz. Yaklaşık 50 ağaç benim orada var. Ağaçların direk belinden, bir daha yetişmesin diye bilinçli olarak kesilmiş. Ben 62 yaşına girdim, böyle bir katliam görmedim, duymadım. Ha 3 yaşındaki bir sabinin kolunu kesmişsin ha bu ağaçları kesmişsin. Bizim için aynı şey. Yetkililerimiz ilgileniyor. Allah razı olsun ama bu şahsı bulmamız lazım. Çünkü bulmadığımız zaman bu daha çok kişinin canını yakar" şeklinde konuştu.

‘HER ŞEYİMİZ ÇÖPE GİTTİ’

Gözü gibi baktıkları ağaçların tam verim vermeye başladığı zamanda bu olayın yaşandığını ve tüm emeklerinin çöpe gittiğini ifade eden üreticilerden Volkan Şallı; "Haber geldi, bir baktık tarlamız bu şekle gelmiş. Şahsın biri gece saatlerinde yerimize girip kesici bir aletle doğrayıp bitiriyor ağaçlarımızı. Teli kopartıyor, tarlanın içerisine giriyor ve sabaha kadar kesimi yapıyor. Bu ağaçlar en az 5 senede kendine gelemez. Verim veren ağaçlarımızdı. Yabana gitti. Emeklerimiz, her şeyimiz çöpe gitti. Mağduruz" dedi.

‘GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK’

Ağaçları kesenler bir an önce bulunması isteyen Müesser Yardım ise "Diktik, yetiştirdik. Gözümüz gibi baktık. Uğraştık. Bu hale getirdik ağaçlarımızı. Tam verim alırken, bu hale getirildiler. Bundan ne anladılar. Nimet bu. Bununla bizim karnımız doyuyor. Günde kaç kez kontrol ediyorduk. Bunu yapanlar inşallah bulunur bir an önce" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA