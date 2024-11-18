Aydın’da Bomba Paniği! Görenler Koşar Adım Kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otobüs durağının arkasındaki apartmanın bahçesindeki şüpheli valiz, görenlerde endişe yarattı. Sahipsiz valizi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevreye güvenli şerit çekerek önlem alırken, bulvar da trafiğe kapatıldı. Ardından gelen bomba imha ekibi, fünye ile valizi patlattı. Valizin içinin boş çıkması herkese derin bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA