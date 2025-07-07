Aydın'da Boğa Güreşine Şap Engeli! Ertelendi

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 yılı boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ikinci bir talimata kadar erteledi.

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Aydın'da Boğa Güreşine Şap Engeli! Ertelendi
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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 yılı boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ikinci bir talimata kadar ertelendiği açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda ülke genelinde hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezleri ile hayvan park ve panayırlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi. Hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olduğu boğa güreşi etkinliklerinin de hastalığın yayılımı açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekildi. Öte yandan İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu’nun 61 sayılı karar oluru ile izin verilen ve 2025 yılı boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ikinci bir talimata kadar ertelendiği bildirildi.

Yetkililer, hem hayvan sağlığını korumak hem de şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu kararların geçici olduğunu ve kamuoyunun güncel gelişmeleri takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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