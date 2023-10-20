Aydın'da bir lisede bulunan kızlar tuvaletinde gizli kamera skandalı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Aydın'da bir lisede bulunan kızlar tuvaletinde gizli kamera skandalı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu.

Gördükleri karşısında şoke olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

TUVALETE KİTLEDİ, BİSİKLETE BİNİP KAÇTI

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

Aydın'da bir lisede bulunan kızlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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