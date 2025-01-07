Aydın'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı.

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Aydın'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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