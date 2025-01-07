Aydın'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı.
Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı.
Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.
Kaynak: DHA
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