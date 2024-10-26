Aydın'da Bir Evde Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan muhabbet kuşları hayatını kaybetti.

Yangın, Aydoğdu Mahallesi 83 sokakta bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.H.’ye ait evden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde kafes içerisinde bulunan muhabbet kuşları öldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA