Aydın'da Beklenen Hasat Başladı! Fiyatlar Rekor Düştü

Üretici Fatma Uçkuner ise artan masrafların üreticiyi zorladığını belirtti. Uçkuner, "Masraflar çok ağır, gübre, ilaç maliyetleri derken 18 dönüm araziye 20 torba gübre kullanıyoruz. Zeytinlere dört kez kurt ilacı atıyoruz, bir seferde 2 bin 500 lira masraf oluyor. Çeşme'den gelerek zeytinleri suluyorum ama fiyatlar 35-40 lira civarında. Bizim zeytinler ortalama 20-25 liraya gidiyor. Yevmiye ise bin 200 lira. Bu şartlarda nasıl işçi çalıştırabilirim?" şeklinde konuştu.

Zeytin üreticileri, artan maliyetler ve düşen fiyatlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanmaya devam ediyor.