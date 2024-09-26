Aydın'da Beklenen Hasat Başladı! Fiyatlar Rekor Düştü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin hasadı başladı ancak üreticiler fiyatların düşmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Bu yıl zeytinyağı fiyatları, önceki dönemde 270-300 lira seviyelerinde seyrederken, şimdi 180 lira bandına kadar geriledi. Sofralık yeşil zeytin fiyatları ise numaralandırmaya göre en yüksek 50 lira olarak belirlenirken, ortalama fiyatlar 25 ile 30 lira arasında değişiyor.
Kaynak: ANKA
Zeytin üreticisi Mehmet Sönmez, maliyetlerin artması ve zeytin fiyatlarının düşmesi sebebiyle çiftçilerin zor durumda olduğunu dile getirdi. Sönmez, "Zeytin para etmiyor. Yevmiyeler yüksek, mazot pahalı. Şu anda yevmiye bin lira, zeytin fiyatları ise 35-40 lira seviyelerinde, çok düşük. Geçen yıl zeytin fiyatları 80-100 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl ne olduğunu bilmiyoruz, sanki zenginlerin oyunu. Bir numaralı zeytin 50 lira, ortalama fiyat ise 35 lira. Böyle giderse zeytinler ağaçta kalacak" dedi.
Üretici Fatma Uçkuner ise artan masrafların üreticiyi zorladığını belirtti. Uçkuner, "Masraflar çok ağır, gübre, ilaç maliyetleri derken 18 dönüm araziye 20 torba gübre kullanıyoruz. Zeytinlere dört kez kurt ilacı atıyoruz, bir seferde 2 bin 500 lira masraf oluyor. Çeşme'den gelerek zeytinleri suluyorum ama fiyatlar 35-40 lira civarında. Bizim zeytinler ortalama 20-25 liraya gidiyor. Yevmiye ise bin 200 lira. Bu şartlarda nasıl işçi çalıştırabilirim?" şeklinde konuştu.
Zeytin üreticileri, artan maliyetler ve düşen fiyatlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanmaya devam ediyor.