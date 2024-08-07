Aydın'da Acı Kaza! Anne Baba Öldü, Çocuklar Yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabahın erken saatlerinde Uzundere Mahallesi'ne bağlı Köseler mevkii yakınlarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ölmez, eşi Selma Ölmez, oğlu Mustafa Ölmez ve kızı Beyza Ölmez ile birlikte Başçayır'dan Karatepealtı mevkiinde bulunan incir bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Traktör bahçe yolunda ilerlediği sırada rampada geri gitmeye başladı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

Bu sırada hakimiyeti kaybolan traktör devrilince Bülent Ölmez (50) ve eşi Semra Ölmez (49) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı traktörde bulunan çiftin çocukları Mustafa Ölmez ile Beyza Ölmez ise yaralandı.

ÇOCUKLARI YARDIM İSTEDİ

Sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dağda kimsenin olmaması üzerine Mustafa Ölmez, yaralı vaziyette cep telefonu ile yardım istedi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye akın eden vatandaşlar Mustafa ile Beyza'yı kurtarırken traktörün altında kalan Bülent Ölmez ile eşi Selma Ölmez'e insan gücü ile müdahale edilemedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri, iş makineleri yardımıyla traktörün altında kalan Ölmez çiftini çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Ölmez çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA