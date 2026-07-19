Aydın'da Acı Haber: Nehirde Kaybolan Çocuklardan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Ekipler, çalışmalar sırasında kayıp çocuklara ait kıyafetleri buldu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri su altında, AFAD, jandarma ve diğer ekipler ise kıyı boyunca çalışmalarını sürdürdü.

1 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda E.K'nin cansız bedeni, nehre girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Diğer kayıp çocuk Ş.Ö'ye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.

Aydın Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirterek, AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik ve İzmir'den gelen su altı ekiplerinin teknik ekipmanlarla arama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 4 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Çocuklardan ikisi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaybolan E.K. ve Ş.Ö. için arama çalışması başlatılmıştı.

Arama faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla nehre kaynak sağlayan barajlardan su akışı da kesilmişti. Bugün yapılan çalışmalarda E.K'nin cansız bedenine ulaşılırken, Ş.Ö'yü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA