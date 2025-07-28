Aydın'da 75 Yaşındaki Şahıs Uyuşturucudan Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 75 yaşındaki bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 800 sentetik ecza hap ele geçilirken, şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın'da 75 Yaşındaki Şahıs Uyuşturucudan Yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirdikleri takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler Ilıcabaşı Mahallesi'nde 75 yaşındaki A.P. isim bir şahsın üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 800 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sentetik ecza haplara da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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