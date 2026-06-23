Aydın'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Aydın'ın Germencik ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 14.04'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi