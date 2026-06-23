Aydın'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Aydın'ın Germencik ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 14.04'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-06-23
Saat:14:04:35 TSİ
Enlem:37.91833 N
Boylam:27.59167 E
Derinlik:7.3 km
Detay:https://t.co/qwdEq5hgyU@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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