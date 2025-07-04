Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Yakalandı

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Aydın'da Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından uzun süredir aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma geçekleştirildi.

Bu kapsamda 2 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs Hıdırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA