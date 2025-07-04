Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında 3 dosyadan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Son Güncelleme:
Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından uzun süredir aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma geçekleştirildi.

Bu kapsamda 2 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs Hıdırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak
CHP'nin Kurultay Davasında 2. Görevsizlik Kararı CHP'nin Kurultay Davasında 2. Görevsizlik Kararı
Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun
Yedikule'de Rüşvet Çarkı! Çetenin Lideri Kim? İşte 10 Milyonluk Vurgunun Detayları Yedikule'de Rüşvet Çarkı! Çetenin Lideri Kim? İşte 10 Milyonluk Vurgunun Detayları
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları... Gezici'den Dikkat Çeken Anket: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...