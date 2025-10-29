Aydın Festivali'nde Gergin Anlar: Özlem Çerçioğlu, Sahnede Protesto Edildi

CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Gençlik Festivali’nin son gününde sahneye çıktığında seyirciler tarafından yuhalandı. Çerçioğlu, tepkiler üzerine konuşmasını kısa kesti.

CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Gençlik Festivali’nin son gününde sahneye çıktı.

Halk TV’nin haberine göre Çerçioğlu, etkinlikte seyirciler tarafından yuhalandı. Festivalin son gününde sahneye AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte çıkan Çerçioğlu, kalabalığa dönerek “Memnun musunuz?” diye sordu. Bu sorunun ardından izleyicilerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Çerçioğlu, kalabalığa “Aydın’ın en güzel gençleri” diyerek seslense de protesto devam etti. Yuhalamalara karşılık olarak Çerçioğlu’nun “Harikasınız” dediği aktarıldı.

Tepkilerin devam etmesi üzerine Çerçioğlu’nun konuşmasını kısa keserek festivalin gelecek yılki tarihini açıklayıp sahneyi hızla terk ettiği belirtildi. Çerçioğlu, sahneden AKP milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte ayrıldı.

İddiaya göre, festival alanında yükselen yuhalama ve ıslık seslerinin duyulmaması için organizasyon ekibi tarafından müzik sesi son ses açıldı.





Kaynak: Halk TV

