Aydın Didim'de Korkutan Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken bugün de Aydın depreme uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan sarsıntı 7.4 kilometrede kaydedildi.

