Aydın Didim'de Korkutan Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası devam ederken bir korkutan haber de Aydın'dan geldi. AFAD'ın verilerine göre Didim ilçesinde saat 09.38'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Aydın Didim'de Korkutan Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken bugün de Aydın depreme uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Korkutan sarsıntı 7.4 kilometrede kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aydın Deprem
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' Mesajı 29 Ekim Mesajında Dikkat Çeken 'Süreç' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı! Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı!