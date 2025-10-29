Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası devam ederken bir korkutan haber de Aydın'dan geldi. AFAD'ın verilerine göre Didim ilçesinde saat 09.38'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken bugün de Aydın depreme uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Korkutan sarsıntı 7.4 kilometrede kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
Tarih:2025-10-29
Saat:09:38:46 TSİ
Enlem:37.24917 N
Boylam:27.02667 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/oKqmVeRK3F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
