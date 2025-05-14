Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki 'Bıçak Parası' Skandalında Flaş Gelişme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K., rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, ikilinin 14 hastadan ameliyat karşılığında 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü.

Dün gerçekleştirilen operasyonla Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K. polis tarafından yakalandı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 900 bin TL nakit para ile hastalardan alınan rüşvet miktarlarının not edildiği değerlendirilen bir ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA