Aydemir Akbaş'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İki Detay

Hayatını kaybetmesiyle sanat dünyasını hüzne boğan Aydemir Akbaş'ın vasiyetini çok önceden hazırladığı ortaya çıktı. Akbaş verdiği bir röportajda hayatının film yapılmamasını ve kedilerine iyi bakılmasını istediğini söylemişti.

Son Güncelleme:
Aydemir Akbaş'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İki Detay

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Aydemir Akbaş, yoğun bakımda 88 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının kaybı sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Aydemir Akbaş’ın acı haberini menajeri Özgür Aksoy verdi. Aksoy, ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akbaş’ın vasiyetini ise geçen yıl Hürriyet’e verdiği bir röportajda açıkladığı ortaya çıktı.

VASİYETİNDE İKİ DETAY

Akbaş, hastalığını öğrenir öğrenmez ameliyat olmasını, “Yaşamayı seviyorum” diyerek anlattığı röportajda, ölümden çok korktuğunu söyledi.

Akbaş’ın vasiyetinde ise iki önemli nokta vardı. Bunlardan biri kedileri diğeri ise hayatının film yapılması ihtimali ile ilgiliydi.

Akbaş, vasiyetinde kedilerine iyi bakılmasını isterken, ikinci isteğinde ise "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.."

Son Güncelleme:
TRT'deki Spiker Kavgasında Yeni Perde: Hande Baladın ve Melissa Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı Hande ve Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
Bloomberg’den Çarpıcı 'G20 Ülkeleri' Analizi: İşte Karışıklık Çıkma Riski En Yüksek Ülkeler İşte Karışıklık Çıkma Riski En Yüksek Ülkeler
Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı 6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi Aranıyor