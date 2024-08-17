Aydemir Akbaş'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İki Detay

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Aydemir Akbaş, yoğun bakımda 88 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının kaybı sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Aydemir Akbaş’ın acı haberini menajeri Özgür Aksoy verdi. Aksoy, ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akbaş’ın vasiyetini ise geçen yıl Hürriyet’e verdiği bir röportajda açıkladığı ortaya çıktı.

VASİYETİNDE İKİ DETAY

Akbaş, hastalığını öğrenir öğrenmez ameliyat olmasını, “Yaşamayı seviyorum” diyerek anlattığı röportajda, ölümden çok korktuğunu söyledi.

Akbaş’ın vasiyetinde ise iki önemli nokta vardı. Bunlardan biri kedileri diğeri ise hayatının film yapılması ihtimali ile ilgiliydi.

Akbaş, vasiyetinde kedilerine iyi bakılmasını isterken, ikinci isteğinde ise "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.."