Aydemir Akbaş Yaptığı Bağışla Gündem Oldu

Türk sinemasının usta isimlerinden Aydemir Akbaş, bir süredir gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından 17 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilirken, ünlü oyuncunun vefat etmeden önce yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu.



Öldükten sonra kedilerine iyi bakılmasını ve hayatının film yapılmamasını isteyen Akbaş, vefatının öncesinde açıklamış olduğu bağış kararıyla yeniden gündem oldu.