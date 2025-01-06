Ayasofya'nın 1500 Yıllık Yeraltı Sırları Gün Yüzüne Çıkıyor: Tüneller, Mahzenler ve Tarihi Mezar Alanları...
Dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yeraltında barındırdığı tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı mezar alanıyla dikkat çekerken, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak temizlik ve restorasyon çalışmalarıyla bu tarihi yapılar ziyarete açılacak.
Kaynak: AA
Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Ayasofya'nın yeraltı mimarisine yönelik görselleştirme çalışmalarına beş yıl önce başladıklarını ve şimdi bu yapıları temizlemek için harekete geçtiklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun destekleriyle, bu gizemli bölümlerin gün yüzüne çıkarılacağı ifade edildi.
1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL KEŞFEDİLDİ
Prof. Hasan Fırat Diker, Ayasofya'nın altında yaklaşık bir kilometre uzunluğunda tüneller, mahzenler ve mezar alanları bulunduğunu söyledi. Bu bölümlerin temizlik çalışmalarının yaklaşık bir yıl süreceği ve arkeolojik bulguların hassas bir şekilde incelenerek sergilenmek üzere Ayasofya Müzesi'nin denetiminde değerlendirileceği belirtildi.
İSTANBUL'UN TARİHİNE IŞIK TUTACAK
Diker, “Bu çalışmalar sayesinde Ayasofya'nın yüzyıllardır ihmal edilmiş yeraltı güzellikleri kamuoyunun bilgisine sunulacak. Ayrıca, İstanbul’un tarihine ışık tutacak önemli arkeolojik bulguların gün yüzüne çıkması mümkün olacak” dedi.
1500 YILLIK GİZEM
Yeraltındaki yapılar, Ayasofya'nın inşa edildiği dönemle aynı yani 1.500 yıllık bir geçmişe sahip. Hatta bazı mezar alanlarının, mevcut yapının inşa tarihinden daha eski olduğu düşünülüyor.
Diker, bu çalışmaların İstanbul için kültürel ve tarihi anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ayasofya'nın yeraltı yapılarının temizlenmesi, hem yapının nefes alabilmesi hem de ziyaretçilere yeni alanlar sunabilmesi açısından çok önemli. Bu kapsamlı ve uzun vadeli çalışma, Ayasofya’ya olan ilgi ve sevgiyi daha da artıracak.”