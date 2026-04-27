Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e Soruşturma Açıldı: Görevi Değiştirildi

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Eligül'ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e Soruşturma Açıldı: Görevi Değiştirildi
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamda mülkiye müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Eligül'ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği kaydedildi.

