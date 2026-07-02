Ay Yıldız Karargahı Açılıyor: NATO Savunması Burada Konuşulacak

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Aktürk, şunları aktardı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekât ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak “Ay Yıldız Müşterek Karargâhı”nda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekât ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak “Ay Yıldız Müşterek Karargâhı”nda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

'İHTİYAÇLARI EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAYACAK'

“Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi” ile; Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir.

'DÜNYANIN ÖRNEK KARARGAHLARINDAN BİRİ OLACAK'

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacaktır.

Böylece Ay Yıldız Karargâhı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır.

Kaynak: AA