Avustralya'da AVM'de saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Avustralya'da bulunan alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bir bıçaklı silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaşanan saldırının ardından yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi.

Avustralya'da AVM'de saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Resim : 1

Olaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken, saldırının terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, çok sayıda kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

Saldırganın görüntüsü de ortaya çıktı:

Avustralya'da AVM'de saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Resim : 2

SALDIRGANIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Saldırganın yalnız hareket ettiği ve kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken polis, saldırının sebebinin henüz tespit edilemediğini, her ihtimalin değerlendirildiğini açıkladı.

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