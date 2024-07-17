Avukatlar Sefaletle Boğuşurken… İstanbul Barosu Aidatını Ödemeyen Avukatı, Barodan Attı

Binlerce avukat yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışırken İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat S.Z., birikmiş aidat borcu sebebiyle barodan atılıyor. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ın danışmanı, konuya ilişkin olarak Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Kanun maddesinde yazıyor. Aidatını ödemeyen atılır” değerlendirmesini yaptı.

Egemen Isar Egemen Isar
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Avukatlar Sefaletle Boğuşurken… İstanbul Barosu Aidatını Ödemeyen Avukatı, Barodan Attı

Ekim ayında seçime gidecek olan dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosu, skandal bir karara imza attı. Türkiye’de on binlerce avukat, yoksulluk ile boğuşurken ve giderek işçileşirken, birikmiş baro aidat borcu sebebiyle bir avukatı baro levhasından çıkardı. Söz konusu karar 9 Mayıs 2024 tarihli İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun onayıyla alındı. Bu karar Baro Başkanı Filiz Saraç, Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz dahil 11 kişilik yönetim kurulu onayı ile alındı. Kararın gerekçesinde, S.Z’ye tebligat gönderilmesine rağmen borcunu ödemediği ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 65. ve 72/d maddeleri gereğince, Baro Levhası’dan silindiği belirtildi.

‘AİDATINI ÖDEMEYEN ATILIR’

Gerçek Gündem, konuya ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’a ulaştı. Saraç’ın telefonunu danışmanı açtı ve Saraç’ın toplantıda olduğunu söyledi. Söz konusu kararı sorduğumuz danışman, “Kanun maddesinde yazıyor. Aidatını ödemeyen atılır” yanıtını verdi.

Avukatlar Sefaletle Boğuşurken… İstanbul Barosu Aidatını Ödemeyen Avukatı, Barodan Attı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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