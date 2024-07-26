Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu

Kayseri'de, avukatlık yapan Kazım Selim Somtaş, ofisinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binadaki avukatlık bürosundan akşam saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 40 yaşındaki avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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