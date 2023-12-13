Avukatı açıkladı: Dilan Polat, aynı şeyleri sayıklayıp ağlıyor; ruh halini sağlıklı bulmuyorum
Geçtiğimiz ay eşi Engin Polat ile beraber tutuklanarak cezaevine konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Polat ile ilgili açıklama yaptı.
‘Kara para’ ve ‘vergi kaçırma’ soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyum atanan Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, 5 Kasım Pazar gününden beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında konuştu. Kaya, Dilan Polat’ın ruh halinin iyi olmadığını ve sürekli oğlunun sözlerini tekrarlayarak ağladığını ifade etti.
“KARA PARA VE BAHİS SUÇUNA DAHİL DELİL ELDE EDİLMEDİ”
Hüseyin Kaya, Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtladı. Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90’ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, şunları söyledi:
“Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı.”
“ENGİN İLE TELEFONLA GÖRÜŞÜYOR ARA SIRA”
Dilan Polat’ın ruh halinden bahseden Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra.”
HER ŞEY O GÜN BAŞLADI
Dilan Polat ile Engin Polat dosyasındaki dikkat çeken detayları 2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Emrullah Erdinç'in açıklamaları şöyle:
Her şey 2 Haziran'da, Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladı. Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.
DİLAN POLAT'TAN SAVCIYA: MÜSAİT OLUNCA GELECEĞİZ
Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp ""Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz Savcı Bey" diyor.
SAVCI: SEN NASIL BENİ ARAYABİLİRSİN
Soruşturmayı yürüten savcı, Dilan Polat'ın kendisini aramasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Sen nasıl beni arayabilirsin? Sen kimsin, işim yüzünden gelemiyorum, dersin. Devlet seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz, yoksa polis zoruyla gelirsiniz."
"750 BİN TL HARCIYORUM" SÖZLERİ
Soruşturmayı yürüten savcı, darp olayını araştırırken, Dilan Polat'ın katıldığı bir televizyon programında 'günde 750 bin TL harcıyorum' beyanını tespit etti, başka bir soruşturma dosyası hazırladı ve İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Aklama Bürosuna gönderdi.
DÜĞMEYE BASILDI
Hazırlanan dosya, bir tanığın, söz konusu şahıslardan Engin Polat'ın kara para akladığını iddia ettiği dosya ile birleştirildi ve MASAK bu aşamada devreye girdi. Yaşanan olayların ardından Polat operasyonu için düğmeye basıldı.