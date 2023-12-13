Avukatı açıkladı: Dilan Polat, aynı şeyleri sayıklayıp ağlıyor; ruh halini sağlıklı bulmuyorum

Her şey 2 Haziran'da, Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladı. Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.