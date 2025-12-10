Avrupa’dan Türkiye’ye Sıçradı! Vaka Sayısı Dalga Dalga Yayılıyor… Özellikle Çocuklarda Görülüyor

Avrupa’da hızla yayılan influenza Türkiye’de de özellikle çocuklarda belirgin artışa yol açtı. Uzmanlar, kalabalık sınıfların riski artırdığını, semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti.

Avrupa genelinde hızla artan influenza vakaları, Türkiye’de de artış göstermeye başladı. Uzmanlar, özellikle çocuklarda belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Grip vakalarındaki yükseliş ilk olarak Avrupa’da kendini gösterdi. Letonya, ülkede influenza salgını ilan etti. Japonya, Avustralya ve İngiltere’de ise bazı bölgelerde artan vaka sayıları nedeniyle okullar geçici olarak kapatıldı. Uzmanlar, virüsün bu yıl hızlı ve yaygın bir şekilde bulaştığını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARDA VAKALAR ARTIYOR

Türkiye’de de influenza başvurularında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle kalabalık sınıflarda eğitim gören çocukların hastanelere müracaatında ciddi bir yükseliş olduğu bildirildi. Hekimler, semptom gösteren çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. Evde bakım sürecinde ise diğer aile bireylerinin korunma önlemlerine özen göstermesi kritik önem taşıyor.

INFLUENZA BELİRTİLERİ NELER?

Öksürük

Ateş

Boğaz ağrısı

Yaygın vücut ağrısı

Nefes darlığı

Üşüme, titreme

Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma

Baş ağrısı

Yorgunluk hissi

'İLACA ERKEN BAŞLAMAK ÖNEMLİ'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, hastalığın hızla yayıldığını ve özellikle risk gruplarında daha ağır seyrettiğini belirtti. Cantürk, ateş düşürücü ilaçların ağızdan verilmesi halinde kusmaya yol açabileceğine dikkat çekti. Cantürk, "Mikrobun kendisine karşı kullandığımız ilacı var. O ilacı erken başlamak önemli" ifadesini kullandı

Virüsün hızlı yayıldığını ifade eden Cantürk, hastalığın 65 yaş üstü ve çocuklarda daha ağır geçtiğini söyleyerek, "Yakınlarını korumak amacıyla kullandığımız ilaçtan korunma dozunda verip, korumamız lazım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

