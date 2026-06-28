Avrupa'da 'Sessiz Katil' Alarmı: DSÖ'ye Göre Bir Haftada 1300 Kişi Aşırı Sıcaktan Öldü

DSÖ, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bir haftada 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ, aşırı sıcakları 'sessiz katil' olarak nitelendirerek acil önlem çağrısı yaptı.

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Avrupa'da 'Sessiz Katil' Alarmı: DSÖ'ye Göre Bir Haftada 1300 Kişi Aşırı Sıcaktan Öldü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu vurguladı.

KÜRESEL ISINMA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı" diyen Ghebreyesus küresel ısınmanın etkisiyle daha önce 'nesilde bir kez görülen' sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti.

Ghebreyesus, "Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi, genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ÇAĞRISI

DSÖ'nün, üye devletleri ve ortaklarıyla birlikte, hazırlık, önleme ve daha güçlü sağlık sistemi yanıtlarına odaklanarak aşırı sıcaklığın oluşturduğu sağlık tehditlerini ele almak için çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, "Özellikle iklim değişikliğine karşı sağlığı korumaya yönelik daha geniş gündemin bir parçası olarak, Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ediyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sıcak Hava Küresel ısınma DSÖ
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