Avrupa Sismoloji Merkezi: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya-Adapazarı'nda da bir sarsıntı meydana geldi.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da meydana depremin büyüklüğü 5.5; merkez üssü Adapazarı oldu.
Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi henüz Avrupa Sismoloji Merkezi'nin deprem kaydı hakkında açıklama yapmadı.
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