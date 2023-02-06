Avrupa Sismoloji Merkezi: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Avrupa Sismoloji Merkezi: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya-Adapazarı'nda da bir sarsıntı meydana geldi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da meydana depremin büyüklüğü 5.5; merkez üssü Adapazarı oldu. 

Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi henüz Avrupa Sismoloji Merkezi'nin deprem kaydı hakkında açıklama yapmadı. 

Avrupa Sismoloji Merkezi: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim : 1 
 
 
 
 
 
 
 
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