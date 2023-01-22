AVM'de korku dolu anlar: Dengesini kaybederek zemin kata düştü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde alışveriş merkezinde dengesini kaybeden kadın birinci kattan zemin kata düştü. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

AVM'de korku dolu anlar: Dengesini kaybederek zemin kata düştü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde alışveriş merkezinde dengesini kaybeden kadın birinci kattan zemin kata düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, Ümraniye’de bulunan Canpark AVM’de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin birinci katında bulunan bir kadın, dengesini kaybederek zemin kata düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

Kaynak: İHA

Denizlerin Tavernası: Cape Town Güncel 22 Ocak 2023 10:13
Ticaret Bakanlığı'ndan Aralık 2022'de 731 firmaya izin belgesi Güncel 22 Ocak 2023 09:35
Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı Güncel 22 Ocak 2023 09:25
Köfte, sucuk, pirzola... Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar Güncel 22 Ocak 2023 09:17
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar Staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': İktidar emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yapacak, oranlar dikkat çekiyor Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yolda
Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı? Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?
WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu WhatsApp'ta yeni dönem
En kapsamlı borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli olmaya başladı En kapsamlı borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli olmaya başladı