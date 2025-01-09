AVM Otoparkında Dehşet: Kadın Sürücüyü Korumak İsterken Saldırıya Uğradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Satılmış Mayacı, eşi ve çocuğuyla birlikte geçen hafta cumartesi günü bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş sonrası eşi ve çocuğuyla otoparktaki aracına binen Mayacı, kadın sürücüyle tartışan diğer araçtaki 2 kişinin yanına giderek, 'Karşınızdaki kadın, tartışmayın' diyerek uyardı.

SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine araçtan inen M.B. ve İ.B., Mayacı'ya saldırdı. Mayacı'nın araçta bulunan eşi ve çocuğu büyük korku yaşarken, çevredekiler M.B. ve İ.B.’yi yatıştırmaya çalıştı. Mayacı ise cep telefonu ile kendisine saldıran bu kişileri görüntülemeye başladı. Mayacı'nın elindeki cep telefonunu alan saldırganlardan biri, yere atıp kırdı. İkilinin elinden kurtulan Mayacı, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Elinde ve boynunda çizikler oluştuğu için darp raporu alan Mayacı, ardından polis merkezine giderek M.B. ve İ.B.'den şikayetçi oldu.

Yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyen Satılmış Mayacı, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“AVM'nin otopark çıkışında giriş yönünde çıkmaya çalışan bir araç gördüm. Bu sırada araçtaki kişilerin bir kadın sürücüyle tartıştığını görünce 'Karşınızdaki kişi bir kadın tartışmayın' diyerek uyardım. Bir anda 'Sen ne karışıyorsun' diye bağırarak araçtan indikten sonra üzerime yürümeye başladılar. İki kişiydiler ancak birisi tutmaya çalışıyordu.

Bir süre sonra ikisi birlikte üzerime yürüyüp küfürler etmeye başladı. Bana saldırdılar. Elimi ve boynumu tutarak çizikler oluşturdular. Eşim ve çocuğum arabada korkudan bağırmaya başladı. Video çektiğimi görünce telefonumu alıp yere atıp kırdılar. Başkasını korumaya çalışırken, ben saldırıya uğradım. Bu şehir magandalarından şikayetçi oldum."

Kaynak: DHA